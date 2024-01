Israele approva la vendita al pubblico di carne coltivata. Centinaio: Decisione sbagliata

ROMA – “Per la prima volta al mondo, Israele approva la vendita al pubblico di carne coltivata proveniente da cellule bovine.

Per noi si tratta di una decisione sbagliata, priva delle necessarie garanzie per la salute dei cittadini. È un’ulteriore conferma di quanto sia stata giusta la nostra decisione di impedire la produzione e la commercializzazione in Italia di questi alimenti manipolati.

Nella giornata in cui si festeggia Sant’Antonio Abate, protettore degli allevatori, ribadiamo che per noi non può esistere un cibo di serie A e uno di serie B, ma dobbiamo lavorare per garantire a tutti la possibilità di acquistare carne autentica e di qualità”.

Lo dichiara il vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio, responsabile del dipartimento Agricoltura e Turismo della Lega.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it