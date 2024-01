Bayer presenta Signor Datterino a Marca Fresh. Pomodorino smart da insalata e snack aperitivo

BOLOGNA – Nuovo appuntamento con Signor Datterino, il progetto brand consumer promosso da Bayer che si rivolge direttamente al consumatore e coinvolge tutti gli attori della filiera, dall’agricoltore al retailer per dare valore all’intero segmento del datterino.

Lanciato lo scorso anno con grande successo, Signor Datterino è stato presente per la prima volta con lo stand dedicato a Marca Fresh, il format esclusivo incentrato sull’innovazione sostenibile in ortofrutta che si è sviolto nell’ambito di Marca presso il quartiere fieristico di Bologna il 16 e 17 gennaio 2024.

Signor Datterino vuole comunicare al consumatore qualità, trasparenza della filiera e made in Italy attraverso un “mini” frutto dalla particolare forma a dattero, di un rosso brillante e dal gusto unico.

Il datterino è infatti un pomodoro molto amato dal consumatore; come confermato dalla web survey sviluppata dalla società di ricerca TOTENEXT su un campione di 1.235 soggetti. Oltre la metà degli intervistati dichiara un consumo continuativo di pomodoro datterino durante tutto l’anno e non solo nei mesi estivi. Il datterino è inoltre considerato un pomodorino “smart” che viene gustato sia in insalata che come snack-aperitivo.

Bayer sarà inoltre presente al convegno “Focus GDO: l’esperienza d’acquisto tra assortimento e contenuti. Il ruolo del reparto ortofrutta alla luce delle nuove sfide di mercato”, organizzato da SGMARKETING in collaborazione con Myfruit.

“Questo progetto è nato con l’obiettivo di offrire ai consumatori un prodotto di alta qualità, disponibile tutto l’anno e soprattutto ben riconoscibile. Abbiamo iniziato collaborando con una delle insegne più importanti nel mercato nazionale ed alcune eccellenze tra le aziende di produzione orticola italiane. Dato gli ottimi risultati ottenuti, la collaborazione è stata estesa oggi a tre insegne principalmente al centro/nord con una presenza su oltre 270 store. In nove mesi sono state vendute circa 2 milioni di vaschette”, afferma Mauro Ferrari, Country Commercial Lead Vegetables di Bayer Crop Science.

La strategia 2024 prevede di allargare l’offerta di Signor Datterino ad altre insegne per coprire la parte Sud e Isole, contando su almeno tre nuove insegne. Un altro obiettivo è quello di intensificare il controllo della filiera, attraverso il lavoro attento del nostro partner SATA, per garantire sempre più qualità ai consumatori ed ai partner di tutta la filiera.

“Con SATA vorremmo attivare anche un protocollo green, per un prodotto sempre più sostenibile e in linea con le attuali esigenze degli agricoltori, della GDO e del consumatore italiano. Oltre a ciò, abbiamo intenzione di prevedere la versione “nichel free” con un’etichetta dedicata. In questo modo speriamo di rendere disponibile il pomodoro datterino anche a chi soffre di queste intolleranze o allergie. Insomma, tanti progetti, sicuramente ambiziosi, ma il successo riscontrato sino ad oggi ci dà la spinta per continuare a crederci con tutta la passione possibile”, conclude Ferrari.

Bayer, attraverso la sua divisione Vegetables con i marchi Seminis e De Ruiter, fornisce ad agricoltori e vivaisti sementi selezionate, per portare sullo scaffale prodotti orticoli di qualità.

Maggiori informazioni: www.signordatterino.it

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it