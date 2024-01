ROMA – Dal 28 dicembre 2023 è in vigore l’obbligo di assicurare anche i trattori fermi o circolanti in aree private.

Pubblicato il D.Lgs. n. 184/2023, che recepisce la Direttiva (UE) 2021/2118, in materia di

assicurazione della responsabilità civile per i veicoli a motore. Il provvedimento, in vigore

da fine 2023, stabilisce l’obbligo di assicurare la generalità dei veicoli a motore, compresi quelli che sono custoditi o circolano in aree private.

Il nuovo obbligo, pertanto, riguarda anche i trattori agricoli impiegati per le lavorazioni sui fondi rustici, come pure quelli depositati in aree private non aperte al pubblico.

Il nuovo obbligo interessa qualsiasi veicolo a motore azionato esclusivamente da una forza

meccanica che circoli sul suolo ma non su rotaia, con una velocità di progetto massima

superiore a 25 km orari o un peso netto massimo superiore a 25 kg e una velocità di

progetto massima superiore a 14 km orari.

Inoltre, l’obbligo di stipula di un’assicurazione per la responsabilità civile riguarda qualsiasi rimorchio destinato ad essere utilizzato con i veicoli di cui sopra, a prescindere che sia ad esso agganciato o meno.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it