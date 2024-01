PAC da modificare, Carloni: Subito revisione a medio termine, il green sta mettendo in ginocchio agricoltura italiana

ROMA – “La modifica della PAC sia in testa agli impegni per l’inizio della nuova legislatura europea, è finita l’era Timmermans”.

A sottolinearlo è Mirco Carloni, presidente della Commissione Agricoltura della Camera, che chiede di modificare, subito, la Pac “che sta mettendo in difficoltà il mondo agricolo specialmente quello del grano”.

“Occorre pensare a una revisione di ‘medio termine’ della politica agricola comune già da quest’anno, per fare in modo che la nuova legislatura europea lavori a una modifica della PAC che riveda le norme figlie dell’epoca Timmermans. Tutta l’architettura verde, l’impianto della condizionalità e degli ecoschemi, va rivisto per non pregiudicare la nostra capacità produttiva.

Se la Commissione Europea non capisce che il regime di deroga ad alcune norme della condizionalità deve essere prorogato, allora serve mettere in cantiere da subito una modifica dei testi legislativi” ha detto Carloni .