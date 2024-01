Aviaria, Borchia (Lega): Da Ue 46,7mln per agricoltori italiani. Bene, ora però velocità erogazione e per 2024 interventi più puntuali

BRUXELLES – “La Commissione europea concederà all’Italia 46,7 milioni di euro per contribuire a compensare gli agricoltori delle zone più colpite da focolai di influenza aviaria. Esprimo certamente soddisfazione per questo ristoro agli operatori della filiera avicola, alla quale va la mia piena solidarietà per il particolare momento che stanno affrontando”

Così Paolo Borchia, europarlamentare della Lega, coordinatore Id in commissione Itre, e segretario provinciale della Lega di Verona.

“Per il 2024 l’Ue deve pensare in tempi ragionevoli a una linea di bilancio propria e a modalità di intervento più puntuali di quelle di oggi. Ora è assolutamente importante la velocità dell’erogazione di queste risorse, perché i nostri agricoltori hanno già dovuto pagare un prezzo troppo elevato ma serve fare di più. L’Europa deve impegnarsi concretamente nel dare un aiuto alle migliaia di aziende pesantemente danneggiate, non denaro a singhiozzo.

La Lega non smetterà mai di garantire il suo apporto a tutte quelle imprese che, con il loro quotidiano lavoro, garantiscono occupazione, provenienza certificata e qualità del prodotto, rappresentando un’indiscussa eccellenza del nostro made in Italy”.