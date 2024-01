Ddl orsi, Ambrosi (Fdi): Piena soddisfazione per via libera giunta trentina d’intesa con con governo nazionale

ROMA – “Esprimo piena soddisfazione per l’approvazione da parte della Giunta provinciale trentina del ddl orsi, che finalmente dà il via libera (in vista del passaggio consiliare) alla possibilità di abbattimenti di esemplari pericolosi a tutela della incolumità e della tranquillità delle persone, delle attività economiche e del turismo nella nostra provincia. E il mio primo pensiero va oggi immediatamente – con tutto il cuore – alla famiglia Papi”.

Lo dichiara Alessia Ambrosi, deputata di Fratelli d’Italia

“Da sempre Fratelli d’Italia mette al primo posto la sicurezza dei trentini, se ce ne sarà bisogno mi auguro che la quota degli abbattimenti possa, solo se necessario in relazione a questa superiore esigenza, essere in futuro ulteriormente ampliata. Un plauso alla Giunta provinciale e soprattutto al governo nazionale a guida Fratelli d’Italia che ha reso possibile questo importante risultato con un grande lavoro di squadra. La maggioranza della popolazione trentina è a favore dell’abbattimento di esemplari pericolosi, e la stragrande parte degli elettori di Fratelli d’Italia la pensa così: oggi è stato dunque compiuto un atto in piena sintonia con la nostra base di riferimento”.

