In Basilicata la protesta degli agricoltori del 22 gennaio è stata annullata. Ecco il motivo

NOVA SIRI (MT) – I problemi degli agricoltori lucani (e italiani) restano, ma la manifestazione di protesta prevista per lunedì 22 gennaio nel Metapontino, fra Nova Siri, Policoro e Rotondella, in provincia di Matera, non si farà. E’ stata annullata.

Ne avevamo parlato nei giorni scorsi (LEGGI), ma da quanto ci risulta, c’è stato il divieto da parte della Questura di Matera, di entrare nella Statale 106 con i trattori, come era stato previsto dagli organizzatori. SS 106 che presenta “caratteristiche autostradali”, nel tratto interessato fra la Basilicata ed il confine con la Calabria.

A quel punto gli agricoltori lucani – non ne facevano parte sigle sindacali – hanno deciso, anche se senza pareri unanimi, di annullare la manifestazione, anziché farla ma senza trattori.

I trattori avrebbero creato disagio alla circolazione per qualche ora, questo è presumibile, ma per motivazioni reali che vanno ad incidere sull’economia di aziende agricole e famiglie. Allo stesso tempo si continuano a vedere attivisti dell’ambiente bloccare le tangenziali di Roma e Milano, in orari ad alto traffico lavorativo, per motivazioni perlopiù ideologiche.

