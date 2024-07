Basilicata, Cicala all’agricoltura. Il nuovo assessore lucano: Risposte immediate al settore, non c’è tempo da perdere

Nei giorni scorsi il presidente della giunta lucana Vito Bardi ha firmato il decreto di nomina dei cinque assessori, componenti la Giunta regionale.

Cicala, nato a San Martino D’Agri (PZ) è sposato e padre di tre bambine. Dal 6 maggio 2019 è stato Presidente del Consiglio regionale della Basilicata.

“Sono onorato di annunciare la mia nomina ad Assessore regionale della Basilicata alle Politiche Agricole e Forestali – ha detto -. Un sentito ringraziamento va al presidente Bardi per la fiducia accordatami, al partito Fratelli d’Italia alla premier Giorgia Meloni e al ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare e Forestale Francesco Lollobrigida

Assumo questo ruolo con la consapevolezza delle sfide e delle emergenze che il mondo agricolo affronta quotidianamente.

Mi impegnerò con determinazione a fornire risposte immediate e concrete. Non c’è tempo da perdere: è il momento di lavorare insieme per il futuro dell’agricoltura lucana”.