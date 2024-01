Fruit Logistica 2024. Syngenta Vegetable Seeds: un partner di riferimento per l’intera filiera

MILANO – La resa è uno degli elementi di fondamentale importanza sia per il produttore, sia per il retailer.

Grazie alla nostra competenza scientifica e alla nostra pluriennale esperienza, in Syngenta Vegetable Seeds mettiamo a disposizione dell’intera filiera prodotti e soluzioni che garantiscono rese elevate e performance agronomiche in campo, unitamente a gusto, qualità e conservabilità a vantaggio della grande distribuzione e del consumatore.

Virus e malattie rappresentano una minaccia per l’intera supply chain. Negli ultimi la crescente diffusione delle virosi ha avuto un significativo impatto sulle produzioni sia campo, sia in ambiente protetto, mettendo a repentaglio i raccolti in tutto il mondo. I ricercatori di Syngenta Vegetable Seeds hanno sviluppato varietà con pacchetti di resistenza ampi e completi per permettere di ottenere elevati standard qualitativi, senza compromettere aspetti quali gusto e qualità dei dei frutti.

Alcuni esempi concreti dell’intensa attività di ricerca condotta in questi anni sono il cetriolo Siriana e gli zucchini Alpha ND e Delfos ND resistenti al ToLCNDV.

Nel segmento del pomodoro abbiamo lanciato i datterini ad elevato gusto con il plus della resistenza al ToBRFV. L’attuale gamma include Adorelle, Emyelle, Sycibelle e Crystelle.

Le nostre innovazioni sono state riconosciute e premiate dal mercato.

Già vincitori in passsate edizioni, per tre anni consecutivi abbiamo avuto l’onore di essere sul podio del Fruit Logistic Award:

2020, Medaglia d’oro con il pomodoro viola Yoom ® dal distintintivo gusto Umami.

® dal distintintivo gusto Umami. 2022, Medaglia di bronzo per il cavolfiore multifloret iStem™, edibile in tutte le sue parti e anti-spreco.

2023, Medaglia d’argento per IDEALMelons™, i meloni che consentono alla filiera di disporre sempre di un frutto al top della sua freschezza.

Syngenta accoglierà allo stand tutti gli operatori interessati a conoscere e toccare con mano tutte le nostre innovazioni attuali e in sviluppo. I nostri esperti saranno a disposizione nel padiglione 1.2 – stand C-50.

Per informazioni: https://www.syngentavegetables.com/it-it/search/sales-representatives

