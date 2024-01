La FAO invita i fornitori ucraini a partecipare alla gara locale per l’acquisto di semi di grano primaverile

ROMA – Le offerte devono essere presentate tramite il mercato globale delle Nazioni Unite (UNGM) entro il 22 gennaio 2024.

L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO) ha annunciato una gara d’appalto per l’acquisto e la consegna di sementi di grano primaverile per sostenere i piccoli agricoltori che vivono e lavorano in prossimità della zona di guerra e le cui aziende agricole sono state colpite dalla guerra.

Questa iniziativa mira a sostenere gli agricoltori delle regioni di Chernihivska, Donetska, Dnipropetrovska, Kharkivska, Khersonska, Mykolaivska, Odeska, Sumska e Zaporizka. In totale si prevede di acquistare 150 tonnellate di semi di grano primaverile, in sacchi da 50 chilogrammi.

Per questa gara, i potenziali fornitori sono invitati a presentare le loro offerte per l’intera quantità o per una parte parziale delle sementi richieste.

Per partecipare alla gara, i fornitori sono invitati a presentare domanda attraverso il Global Market Place delle Nazioni Unite www.ungm.org selezionando la seguente gara:

2024/FEUKR/FEUKR/125441- FAO ITB per l’approvvigionamento di sementi di grano primaverile in Ucraina

La data e l’ora di chiusura per la presentazione è il 22 gennaio 2024 alle 13:00, ora di Kiev.

I fornitori devono essere registrati sul sito web del Mercato globale delle Nazioni Unite (UNGM) – https://www.ungm.org/Vendor/Registration . Istruzioni dettagliate su come accedere ai documenti di gara e presentare l’offerta attraverso il sistema UNGM possono essere scaricate dalla pagina Gestione gare UNGM.

