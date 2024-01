Dalla Vertical Farm un contributo alle energie sostenibili. Il progetto di Agricola Moderna

MILANO – Agricola Moderna ha presentato all’evento VertiFarm 2024, il terzo workshop internazionale sul Vertical Farming promosso dall’Università di Bologna, uno studio che evidenzia come questo innovativo modello di coltivazione sia diventato sempre più efficiente da un punto di vista energetico rispetto al passato.

La vertical farm milanese ha illustrato il proprio studio realizzato sulla raccolta di dati empirici e l’elaborazione degli stessi attraversi algoritmi matematici, evidenziando come il modello di sviluppo di Agricola Moderna si collocherà nella fascia più virtuosa degli impianti di produzione agricola indoor con metodo idroponico.

Il workshop si è concluso con una visita tecnica all’impianto di Melzo di Agricola Moderna da parte di oltre 50 ricercatori del mondo accademico provenienti da tutta Europa.

Agricola Moderna ha iniziato la realizzazione di una nuova vertical farm che sorgerà a inizio 2025 nel Comune di Agnadello, in provincia di Cremona, e sarà alimentato totalmente da energia rinnovabile con un basso impatto sull’intera filiera produttiva. Il nuovo impianto, di circa 9mila m2, racchiuderà l’intera filiera produttiva su una superficie totale di coltivazione, su più livelli, di 11mila m2. La produzione sarà di oltre 900 tonnellate all’anno, in media 2,5 al giorno, di ortaggi a foglia tra insalate e aromatiche pronte al consumo.

Dal 2018, quando Agricola Moderna è nata, l’azienda ha dedicato gran parte delle proprie risorse alla ricerca e allo sviluppo: insieme all’impianto di produzione, è presente a Melzo anche uno sperimentale che permette di testare nuovi prodotti, strumenti e soluzioni con l’obiettivo di una costante ottimizzazione del processo produttivo e dei consumi energetici. Infatti, la vertical farm di Agricola Moderna sarà in grado di consumare meno kWh per kilogrammo prodotto rispetto alla media di mercato.

“Il nostro impegno e investimento in ricerca e sviluppo ha portato risultati più che soddisfacenti” ha affermato Benjamin Franchetti, founder di Agricola Moderna insieme a Pierluigi Giuliani e continua: “Il nuovo impianto che sorgerà ad Agnadello rappresenta il futuro del vertical farming in Italia e in Europa in termini di risparmio energetico e tecnologie applicate. Nel 2023 il progetto Agricola Moderna ha attratto importanti investitori istituzionali con una raccolta di oltre 30 mln di euro e nei nostri piani c’è l’obiettivo di continuare a crescere con un ampliamento costante della produzione.”

Agricola Moderna è tra le prime imprese ad aver lanciato sul mercato italiano prodotti da agricoltura verticale. La società è nata a Milano nel 2018 dall’idea dei due founder e amici Pierluigi Giuliani e Benjamin Franchetti con l’obiettivo di produrre cibo in modo sostenibile per contrastare i cambiamenti climatici. Dal 2020 il brand Agricola Moderna distribuisce i propri prodotti in tutto il territorio lombardo attraverso la GDO ed e-commerce specializzati. Agricola Moderna offre ogni giorno insalate e aromi, di alta qualità, freschi, sani e gustosi, senza pesticidi e senza nichel grazie alle coltivazioni indoor con sistema idroponico, che permettono di preservare risorse utili per il Pianeta, grazie all’ottimizzazione di una filiera produttiva in cui il risparmio idrico e del suolo è fino al 95% rispetto a una coltivazione intensiva tradizionale.

L’innovazione di Agricola Moderna passa anche attraverso l’ambiente lavorativo: 18 collaboratori, quasi tutti under 35, di diverse nazionalità e con professionalità differenti tra agronomi, ingegneri, data analysts e manager. Il 25% dello staff ha conseguito un Dottorato di Ricerca e molti hanno avuto esperienze all’estero, favorendo così un interscambio costante di idee, culture ed esperienze. Il modello di business prevede una forte connessione con il territorio e le comunità locali in cui l’azienda opera per una filiera produttiva e distributiva corta. La Lombardia è solo l’inizio del piano di sviluppo che prevede nuove vertical farm in Italia e nel Mondo. Visita il sito www.agricolamoderna.com.

