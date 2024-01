TEA. Coldiretti, La vera transizione ecologica passa dall’innovazione e dalla ricerca

ROMA – L’approvazione del progetto di relazione sulle Tecniche di Evoluzione Assistita (TEA) avvicina gli agricoltori all’utilizzo della genetica green, che permetterà di selezionare nuove varietà vegetali, con maggiore sostenibilità ambientale, minor utilizzo di input chimici, ma anche resilienza e adattamento dei cambiamenti climatici, nel rispetto della biodiversità e della distintività dell’agricoltura italiana ed europea”.

È quanto affermano Coldiretti e Filiera Italia commentando positivamente il voto in Commissione ambiente del Parlamento europeo (Comenvi).

La vera transizione ecologica – sottolineano Coldiretti e Filiera Italia – passa da soluzioni pragmatiche, che aiutino concretamente gli agricoltori a ridurre input chimici e risorse naturali, ma anche ad adattarsi alle nuove patologie e ai nuovi insetti che sempre più si diffondono anche in Europa a causa dei cambiamenti climatici.

Confidiamo che – continua Coldiretti e Filiera Italia – la Plenaria del Parlamento Europeo prevista per il 6 febbraio possa mantenere l’impianto approvato in Comenvi e che il Consiglio Agrifish avanzi rapidamente sulla sua proposta di compromesso per una rapida applicazione delle nuove tecniche di selezione anche in UE.

