I trattori di Riscatto Agricolo marciano su Roma (e in settimana arriveranno a Sanremo)

ROMA – Dal casello Valdichiana dell’A1, in Toscana, a via Nomentana 111, luogo in cui si sono dati appuntamento i trattori di Riscatto Agricolo, il movimento nato per manifestare in queste settimane.

L’arrivo a Roma era stato promesso per il 5 febbraio e intorno alle 20 di lunedì la colonna agricola è arrivata suonando i clacson e sventolando bandiere tricolore in quello che resterà un presidio almeno fino al 9 febbraio.

Un viaggio a 30 chilometri l’ora che per un tratto ha interessato anche il raccordo anulare. «I trattori possono circolare sulle strade cittadine. Se non ci faranno muovere in corteo ne partirà uno al minuto», avverte via social Salvatore Fais, uno dei promotori dell’iniziativa che annuncia anche di aver accettato l’invito di Amadeus a salire sul palco del Festival di Sanremo per portare le richieste degli agricoltori.

