FieldView SprayKit: il kit Bayer per la distribuzione degli agrofarmaci in campo

VERONA – Si chiama FieldView SprayKit ed è l’innovativo kit pensato da Bayer Crop Science per gli atomizzatori e le irroratrici in pieno campo non digitali.

Un kit che permette di andare a monitorare quello che l’agricoltore sta distribuendo e come lo sta distribuendo e che si è aggiudicato il premio innovazione 2024 di Fieragricola.

“E’ un kit pensato per macchinari non tecnologici o datati e comunque nuovi ma non dotati di tecnologia che ci permette, attraverso dei pulsometri da installare sulle singole sezioni del macchinario, di andare a monitorare quello che effettivamente viene distribuito dal macchinario stesso” spiega Daniele Lucarelli, Climate Activation Specialist Bayer Crop Science.

“Il tutto è gestito da un centralina” aggiunge ancora Lucarelli che spiega come “nel kit è compreso anche un sistema di geolocalizzazione e un’antenna GPS che permette non solo di andare a monitorare la qualità di quello che viene distribuito ma di tracciare anche quello che andiamo a distribuire per rendere l’agricoltura sempre più digitale e smart”.

Frutto dell’esperienza FieldView, la piattaforma di precision farming che genera mappe di prescrizione e monitora le colture (grazie alle immagini satellitari) questa nuova soluzione IoT ottimizza l’efficienza di applicazione dei prodotti fitosanitari e fornisce agli agricoltori una tecnologia sostenibile e a un prezzo competitivo.

FieldView SprayKit è disponibile con configurazioni adatte per colture a pieno campo, vigneti, nonché colture arboree ed orticole. Nel dettaglio: FieldView Spray Kit è un kit di irrorazione progettato per monitorare in tempo reale la quantità di agrofarmaci distribuita, consentendo una calibrazione precisa delle macchine, massimizzando l’efficienza e riducendo al minimo gli sprechi.

È possibile equipaggiare digitalmente le attrezzature già esistenti, integrando i flussometri in ogni sezione idraulica delle irroratrici a barra o degli atomizzatori. L’analisi delle applicazioni effettuate può essere facilmente eseguita tramite gli strumenti di analisi di FieldView. Lo SprayKit è la risposta concreta alle esigenze di corretta applicazione ed utilizzo degli agrofarmaci.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it