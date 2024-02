Con la guaina ‘Impulse air’ la mungitura della vacca è performante e i capezzoli più sani

VERONA – Un allevamento performante con un elevato standard di qualità per il benessere animale. Una mungitura performante con dei capezzoli più sani.

E’ stata presentata a Verona durante Fieragricola la Guaina Impulse Air, nuovo componente per stalle da mungitura realizzato da Milkrite InterPlus, azienda che sviluppa e produce componentistica ad alta tecnologia.

“A Fieragricola abbiamo presentato la guaina per i robot, una guaina triangolare, ventilata che ci permette di aumentare le performance dei robot e la salute della mammella della vacca – ha detto Niccolò Dessì Sales manager mercato italiano Milkrite InterPlus. – Con questo prodotto vogliamo dare una risposta alla grande crescita che c’è in Italia della vendita dei robot perchè molti allevamenti li stanno acquisendo. I vantaggi per l’allevamento sono le performance di mungitura; si tratta di una guaina che va a migliore l’estrazione del latte e più in generale la performance del robot nel suo complesso ma anche a livello di sanità del capezzolo: si potrà avere una mungitura più rispettosa della mammella e del capezzolo dell’animale”.

Essendo l’unica parte di un sistema di mungitura a contatto diretto con il capezzolo, una guaina di qualità superiore deve rispettare le severe norme igieniche, rimanendo al tempo stesso delicata sulle mammelle sensibili e garantendo una mungitura efficiente.

Guaina Impulse Air

Il sistema Impulse Air è uno sviluppo unico nella tecnologia di mungitura. Introducendo aria nella bocchetta della guaina dietro al latte, si riducono gli effetti potenzialmente dannosi del vuoto. La presa d’aria aiuta ad allontanare il latte dai capezzoli, mantenendoli asciutti, riducendo gli spruzzi e impedendo ai batteri di entrare negli stessi. Il risultato complessivo di questa presa d’aria è un massaggio delicato sulla mammella, riducendo al contempo la conta delle cellule somatiche (SCC) e il rischio di mastite. L’innovativa tecnologia triangolare della guaina migliora la presa della stessa sulla mammella, mentre la presa d’aria migliora il flusso del latte, aumentando la produzione di latte e riducendo la contaminazione incrociata. Il sistema Impulse Air unisce un rivoluzionario design della struttura alla guaina triangolare antitorsione ad incastro. Nel complesso, l’innovativa guaina Impulse Air offre prestazioni di mungitura migliori.

Funzioni e vantaggi della guaina Impulse Air

Migliora la condizione delle mammelle: riduce la congestione dei capezzoli, l’inanellamento e l’ipercheratosi

Asciugatura dei capezzoli durante la rimozione del latte e riduzione degli spruzzi

Migliora la salute generale della mandria riducendo i livelli di SCC e mastite

Una mungitura più delicata si traduce in una mandria più rilassata, garantendo quindi migliori condizioni per la sala di mungitura.

La tecnologia triangolare della guaina garantisce una migliore tenuta sul capezzolo e riduce i contraccolpi.

Meno movimento della guaina, con fasi di apertura e chiusura delicate

Un design brevettato e premiato

CONSULTA LA SCHEDA TECNICA

