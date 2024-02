Protesta trattori, Vallardi (Forza Italia): Le parole di Tajani su esenzione Irpef sono ponderate e realiste, senza ricorrere alla demagogia

ROMA – “Le proposte avanzate da Forza Italia tramite il vicepremier e Ministro Antonio Tajani sono ponderate e realizzabili, ristabilendo serietà in una dialettica politica che sta da giorni travalicando in demagogia”.

Commenta così Gianpaolo Vallardi, responsabile Regionale di Forza Italia del dipartimento Agricoltura e Fonti Rinnovabili per il Veneto, le parole pronunciate dal Segretario Nazionale di Forza Italia alla Camera.

“Ci sono dei problemi che riguardano il mondo agricolo che meritano serietà e Forza Italia sta lavorando per ottenere le seguenti misure:

– Esenzione Irpef fino a 10.000€ per i redditi agricoli

– Tavolo interministeriale per il lavoro agricolo

– Accesso facilitato al credito per le aziende agricole

– Decontribuzione INPS per 24 mesi per i giovani agricoltori

– riduzione della disoccupazione nel settore.

Ci vuole senso di responsabilità e come ha sottolineato il Ministro Tajani, non rincorrere qualche titolo sui giornali per avere il supporto momentaneo e pre-elettorale del settore agricolo. Bisogna sedersi ai tavoli e trovare le soluzioni migliori, con il pragmatismo e la serietà che contraddistinguono Forza Italia.” sottolinea Vallardi, vicino alle istanze del settore.

“Le promesse fuorvianti illudono e danneggiano il comparto. Ricordo che chi lavora in agricoltura ha bisogno di concretezza e non di false speranze. Bisogna avere fiducia di chi sui trattori ci lavora da sempre e non di chi ci sale solo per farsi i selfie”. Conclude Vallardi.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it