Peste suina: Carloni (Lega), pericolo da importazione prodotti asiatici. Grazie a lavoro Carabinieri 

ROMA – “Il rischio di contaminazione da Peste suina africana dal mercato asiatico c’è ed è reale. Oggi il generale Raffaele Covetti, comandante dei Nas, ce lo ha illustrato in audizione, parlando del lavoro congiunto con i veterinari delle aziende sanitarie locali”.

Così il presidente della commissione Agricoltura, il deputato della Lega Mirco Carloni.

“Su 509 aziende di prodotti per uso nei ristoranti controllate, la maggior parte di origine orientale, sono state segnalate irregolarità per 259 imprese, con la chiusura di 27 attività e il sequestro di oltre 10 tonnellate di prodotti irregolari. Dobbiamo dire stop all’ingresso in Italia di queste merci, spesso definite falsamente in etichetta vegetali, a scapito del nostro prodotto di eccellenza nazionale. Sono pericolosi per la salute e rappresentano un possibile veicolo di una malattia virale e pericolosa per la suinicoltura italiana”.

