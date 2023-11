Giovani in agricoltura. La Camera approva la proposta di legge della Lega. Carloni, un grande traguardo

ROMA – La Camera, con 135 voti favorevoli, approva la Pdl della Lega con disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile nel settore agricolo. “È un grande traguardo, – commenta il presidente della commissione Agricoltura Mirco Carloni – il parlamento, dopo tanti anni, torna a intervenire con una riforma strutturale investendo 156 mln dal 2024 al 2029 e 27,76 mln annui dal 2030.

Istituzione di un fondo per favorire il primo insediamento dei giovani in agricoltura, un regime fiscale agevolato, agevolazioni in materia di compravendita di fondi rustici, ampliamento delle superfici coltivate e trasferimento tecnologico al fine di favorire una maggiore imprenditorialità. Un segnale concreto all’agricoltura per favorire una maggiore imprenditorialità dei giovani agricoltori e favorirne la competitività sostenendone gli investimenti tecnologici, la formazione e la crescita. Il riconoscimento sociale del ruolo dell’agricoltore deve essere centrale per tenere vivo un settore strategico e il nostro territorio. I giovani sono il futuro. l’Italia deve credere in loro perché tornino a fare la cosa più bella che si possa fare: amare la propria terra, perché dalla terra viene ogni bene”.

