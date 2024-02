MONTEBELLO VICENTINO (VI) – Energy srl si distingue per la progettazione e produzione di gruppi elettrogeni di alta qualità, grazie alla competenza ed esperienza trentennale del proprio personale.

La gamma di prodotti è caratterizzata da gruppi elettrogeni portatili professionali, gruppi elettrogeni industriali e generatori per attacco trattore, oltre che torri faro. L’azienda si distingue per il suo impegno verso il cliente, offrendo tempestiva assistenza pre e post vendita e utilizzando solo componenti originali e certificati. La qualità made in Italy di Energy e la sua costante ricerca di eccellenza la confermano come partner affidabile per soddisfare tutte le esigenze di energia elettrica dei clienti.

Grazie alla certificazione UNI EN ISO 9001:2015, Energy garantisce la qualità del sistema di gestione aziendale, rispettando gli standard previsti dalle normative.

Tra i punti di forza dell’azienda, i generatori per Attacco Trattore. Universalmente apprezzati per la loro affidabilità e praticità d’uso, sono la soluzione ideale per il settore agricolo. Azionati dalla presa di forza del trattore, questi generatori possono essere trasportati e utilizzati ovunque, garantendo una fornitura costante di energia anche in assenza della rete elettrica.

I generatori della gamma Industrial, adatti a diverse applicazioni industriali, civili e agricole, sono interamente realizzati negli stabilimenti di Montebello Vicentino, dove Energy provvede a progettare, assemblare e testare ogni singolo generatore prodotto. Con potenze comprese tra 5 kVA a 2800 kVA e una vasta scelta di motorizzazioni, i nostri generatori assicurano una fornitura affidabile e costante di energia sia in condizioni normali che in caso di emergenza. L’alto livello di personalizzazione degli allestimenti, la realizzazione di diverse tipologie di cabine insonorizzate e di quadri di comando e potenza dedicati, permettono di soddisfare al meglio le richieste dei clienti più esigenti.

Energy srl

Via del Progresso 35 – 36054 Montebello Vicentino (VI)

WEB – https://www.energy-gruppi.it/it

EMAIL – info@energy-gruppi.it

TEL – +39 0444450422