Zootecnia di montagna e sostenibilità dei sistemi produttivi trentini. Convegno 11 marzo alla Fondazione Mach

SAN MICHELE ALL’ADIGE (TN) – E’ in programma lunedì 11 marzo, alle ore 10, presso l’ aula magna della Fondazione Mach, un convegno dedicato alla zootecnia di montagna che si inserisce nell’ambito delle celebrazioni per il 150° anniversario della sua istituzione nel 1874.

All’evento, patrocinato da Provincia Autonoma di Trento ed Euregio e organizzato da FEM in stretta collaborazione con Federazione provinciale allevatori di Trento e Consorzio Concast Trentingrana, parteciperanno l’onorevole europeo Herbert Dorfmann e l’assessore provinciale all’agricoltura, promozione dei prodotti trentini, ambiente, difesa idrogeologica e enti locali, Giulia Zanotelli.

Moderato da Giorgio Setti, giornalista Edagricole, l’incontro rivolto al mondo degli allevatori, vedrà intervenire i presidenti Mirco Maria Franco Cattani di FEM, Giacomo Broch di Fpa, Stefano Albasini di Concast Trentingrana, il consigliere di amministrazione di FEM, Claudio Valorz, il dirigente del Centro Trasferimento Tecnologico Maurizio Bottura, il prof Giulio Cozzi dell’Università di Padova, la prof. Marta Villa dell’Università di Trento. Seguirà una tavola rotonda con i rappresentanti del comparto zootecnico.

Il convegno vuole portare aggiornamenti e spunti di riflessione sulla sostenibilità dei sistemi zootecnici montani presentando il ruolo che la Fondazione Mach ricopre da molti anni a supporto degli allevatori trentini attraverso le attività di ricerca, consulenza, formazione e informazione in stretto raccordo con gli enti del territorio e i rappresentanti del settore.

La zootecnia di montagna assolve a molteplici funzioni attraverso le attività che quotidianamente vengono svolte dagli allevatori: oltre alle produzioni casearie di pregio, infatti, garantisce anche altri aspetti quali la tutela e la valorizzazione dell’ambiente, della biodiversità, del paesaggio, del turismo e delle loro peculiarità storiche e culturali.

In molte zone il settore zootecnico rappresenta l’unica soluzione possibile per il presidio del territorio ed è anche per questo motivo che da decenni le politiche agricole lo supportano incentivando pratiche e innovazioni gestionali sempre più sostenibili dal punto di vista economico e ambientale.

Partecipazione su registrazione, info su www.fmach.it

PROGRAMMA

11 marzo 2024 – aula magna FEM

Modera Giorgio Setti, Edagricole

10.00 Saluti istituzionali

Presidente FEM Mirco Maria Franco Cattani

Assessore provinciale PAT Giulia Zanotelli

10.15 La politica europea a sostegno della zootecnia di montagna

Herbert Dorfmann, Deputato Parlamento europeo

10.45 La sostenibilità dei sistemi zootecnici di montagna

Giulio Cozzi, Università di Padova, Dip. Medicina animale produzioni e salute MAPS

11.15 Le attività FEM a supporto della zootecnia trentina

Maurizio Bottura, Dirigente Centro Trasferimento Tecnologico FEM

11.40 Il ruolo paesaggistico, territoriale e culturale del settore zootecnico in ambito montano

Marta Villa, Università degli Studi di Trento – Dip. di Sociologia e Ricerca Sociale

12.00 Tavola rotonda

Giulia Zanotelli, Assessore all’agricoltura, promozione dei prodotti trentini, ambiente, difesa idrogeologica e enti locali – Provincia autonoma di Trento

Claudio Valorz, Consigliere di amministrazione – Fondazione Edmund Mach

Giacomo Broch, Presidente Federazione provinciale allevatori Trento

Stefano Albasini, Presidente Trentingrana-Consorzio dei Caseifici Sociali Trentini

Chiusura 12.45

