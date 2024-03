Allevamenti intensivi. Anche Confeuro dice sì alla proposta di legge

ROMA – “Negli scorsi giorni è stata depositata alla Camera dei Deputati la proposta di legge denominata “Oltre gli allevamenti intensivi. Per una transizione agro-ecologica della zootecnia”, presentata da numerose e autorevoli associazioni ambientaliste e sottoscritta da vari esponenti parlamentari.

Anche Confeuro si unisce al coro di adesione, appoggiando una proposta legislativa che non esitiamo a definire importante, innovativa e tesa realmente a tutelare l’attività di centinaia di migliaia di piccoli allevatori.

E, ancora, una proposta di legge sostenuta trasversalmente da cinque diversi gruppi politici, a testimonianza che questo delicato e complesso tema travalica tutti gli steccati ideologici. L’auspicio che ha il sapore di sollecitazione istituzionale, dunque, è che questo testo legislativo venga incanalato quanto prima in commissione per poi essere licenziato, e discusso in tempi rapidi e concreti anche in aula.

Come affermato anche dai promotori, infatti, questa proposta di legge punta a tutelare l’ambiente e la salute pubblica, e vuole rendere protagoniste le piccole aziende agricole zootecniche e i piccoli allevatori – che sin dalla sua nascita Confeuro tutela e valorizza con impegno e dedizione-, sostenendo la transizione ecologica di quelle grandi e medie attraverso un piano di riconversione dell’intero settore italiano”.

Così, in una nota stampa, Andrea Tiso, presidente nazionale Confeuro, la Confederazione degli Agricoltori Europei e del Mondo.

