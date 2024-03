A Civadale del Friuli il 26 marzo una dimostrazione pratica della potatura dell’olivo

CIVIDALE DEL FRIULI (UD) – Si terrà martedì 26 marzo, a partire dalle ore 13.45, presso l’oliveto dell’Istituto Statale di Istruzione Superiore “Paolino D’Aquileia”, di Cividale del Friuli, una dimostrazione pratica della corretta potatura dell’olivo.

L’appuntamento, organizzato alcune settimane fa da Confagricoltura Fvg, a partecipazione gratuita e aperto a tutti (aziende e studenti compresi), era stato rinviato a causa delle condizioni meteorologiche avverse. A guidare i partecipanti nella dimostrazione pratica, saranno i tecnici dell’Ersa Fvg, Gianluca Gori e Marco Stocco.

L’iniziativa didattica è realizzata nell’ambito dell’attività SISSAR 2024 in collaborazione con la Regione e l’Agenzia.

Il “Campo regionale di varietà autoctone di olivo” dell’Istituto tecnico, è stato impiantato nel 1991, in collaborazione con l’Ersa. Sono presenti, complessivamente, 250 piante di 20 cultivar diverse, quasi tutte autoradicate, individuate in regione. Sono presenti anche varietà standard, come Leccino, Pendolino, Bianchera. Il sesto d’impianto è 5×4 metri, le piante sono allevate a vaso. Nell’oliveto sono in atto prove sia sulle piante (per lo studio dell’autofertilità, resistenza al freddo e alle malattie), che sulle caratteristiche monovarietali dell’olio (svolte dall’Inso di Spoleto). Presso l’Istituto è anche operativo un frantoio.

Per info e prenotazioni alla dimostrazione: friulivg@confagricoltura.it; 0432 507013.

