Acqua, una risorsa essenziale per l’agricoltura della Valdichiana. Convegno Cia Toscana

FIRENZE – “Acqua: una risorsa essenziale per il futuro” è il titolo del convegno in programma mercoledì 27 marzo, ore 9.30, a Sinalunga (Siena), alla Sala Le Monete dell’Hotel Apogeo (Località Casello A1 Valdichiana).

“I cambiamenti climatici impongono irrigazione e disponibilità di acqua anche per coltivazioni primarie come vite ed olivo, che fino a pochi anni fa non necessitavano di impianti di irrigazione- – sottolinea Valentino Berni, presidente Cia Toscana -. Ricordiamo che l’agricoltura regionale è irrigata soltanto per il 9 per cento: un dato che fa capire quanto la gestione dell’acqua sia una priorità dell’agricoltura toscana”

Il programma

Apertura dei lavori a cura di Giordano Pascucci, direttore Cia Toscana.

Saluti di Federico Taddei, presidente Cia Siena; Edo Zacchei, sindaco Sinalunga; Roberta Casini, sindaca Lucignano.

Interventi: “Il punto di vista degli agricoltori: le nuove sfide, gli adattamenti, i fabbisogni” con Luca Marcucci, vicepresidente Cia Siena; Thomas Petrucci, vicepresidente Cia Arezzo; Ginetta Menchetti, presidente Comunità del Cibo Valdichiana.

Tavola Rotonda, dal titolo “A che punto siamo su: gestione risorsa idrica, bacini di accumulo, progettualità infrastrutture, nuovi invasi, reti di adduzione-distribuzione, pozzi, captazioni e altro?” con gli interventi di Serena Stefani, presidente Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno; Simone Viti, presidente Ente Acque Umbre Toscane; Giacomo Grazi, Unione dei Comuni Valdichiana Senese.

Chiusura lavori a cura di Valentino Berni, presidente Cia Toscana.

Intervento realizzato con il cofinanziamento FEASR del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana Sottomisura 1.2

