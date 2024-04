Zootecnia: una risorsa fondamentale per le aree interne della Toscana. Convegno Cia il 22 aprile

PONTREMOLI (MS) – Zootecnia: una risorsa fondamentale per le aree interne. Gestire le emergenze sanitarie e tutelare gli allevamenti.

E’ questo il titolo del convegno in programma lunedì 22 aprile 2024 (9.30) a Pontremoli (MS), all’Agriturismo Filippi(Via Cascine, Oppilo).

I lavori saranno aperti da Giordano Pascucci, direttore Cia Toscana. Quindi i saluti di Gianluigi Giannetti, presidente Unione dei Comuni della Lunigiana; Jacopo Maria Ferri, sindaco di Pontremoli; Emiliano Centofanti, presidente ATC 13 Massa.

A seguire gli interventi di Luca Simoncini, presidente Cia Toscana Nord; Marco Ferretti, Regione Toscana, “Il Piano Regionale per la gestione della PSA in Toscana”; Alessio Capecci, rappresentante Sanità Regione Toscana, sul “Ruolo, funzioni ed attività dei GOT in Toscana”; Francesca Pocai, direttore FFUOC Sanità Animale ASL Toscana Nord Ovest, “La gestione delle emergenze sanitarie”.

Chiusura dei lavori a cura di Valentino Berni, presidente Cia Toscana.

Per partecipare all’iniziativa iscriversi a questo link: https://www.agricolturadelfuturo.it/11596990602p

Intervento realizzato con il cofinanziamento FEASR del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana Sottomisura 1.2.

