Dal 12 al 14 aprile torna “Magici Intrecci Primaverili” al Castello di Strassoldo di Sopra (UD)

STRASSOLDO DI SOPRA (UD) – Da 26 anni il Castello di Strassoldo di Sopra, nel cuore del grazioso villaggio di Strassoldo fra i Borghi più Belli d’Italia del Friuli Venezia Giulia, apre al pubblico due volte all’anno, in primavera ed autunno, per accogliere e mettere in mostra decine di artigiani, vivaisti e piccoli produttori agricoli selezionatissimi, provenienti da tutta Italia.

Uno degli aspetti incantevoli di queste iniziative è la possibilità di ammirare i giardini in tutto il loro splendore, sia in autunno che in primavera (in aprile, la natura si sarà appena risvegliata dal suo letargo invernale e fiori come ellebori, tulipani, muscari, narcisi, giacinti e anemoni li coloreranno delicatamente) e di visitare in via eccezionale anche gli interni del castello, che è di proprietà privata.

“Magici Intrecci Primaverili” si terrà dal 12 al 14 aprile. Oltre 115 espositori presenteranno creazioni artigianali uniche, di alta qualità e rispettose dell’ambiente in un’esplosione di emozioni, forme e colori. Ogni angolo del castello e dei suoi giardini farà da cornice all’esposizione di oggetti per la casa e il giardino, abiti sartoriali, gioielli di alta gamma, borse di ogni tipo, lampade, scarpe, oggetti d’arte, mobili e quadri antichi, lavori in fil di ferro, arredi shabby chic, cosmetici, profumi, prodotti fitoterapici, frutta e verdura biologica essiccata, candele profumate di soia, sculture e molto altro. Anche i buongustai potranno soddisfare i loro palati nei quattro punti ristoro e presso gli stand con prelibatezze enogastronomiche dolci e salate. L’antico brolo, circondato da corsi d’acqua cristallina, ospiterà vivaisti con piante particolari. La rassegna è curata con passione da Gabriella Williams di Strassoldo, proprietaria del castello, che da 26 anni organizza questi eventi allo scopo di valorizzare le arti e i mestieri, un importante sito storico e il suo territorio.

Il complesso sarà splendidamente decorato con addobbi primaverili per dare il benvenuto ai visitatori, e un filo magico immaginario li guiderà alla scoperta delle nuove creazioni degli espositori e dei luoghi del maniero, attraversando gli antichi saloni del palazzo principale, i giardini degli armigeri, il parco, la pileria del riso, il brolo e la cancelleria. Anche il Giardino delle emozioni del gemello e coevo Castello di Strassoldo di Sotto ospiterà dei laboratori didattici e sarà il preludio alle visite guidate al suo parco storico.

Ad arricchire le giornate, piacevoli iniziative collaterali, fra cui le visite guidate esterne al borgo di Strassoldo e alla chiesetta di S. Maria in Vineis, conversazioni sul giardinaggio, laboratori didattici per adulti e per bambini, la mostra di galline ornamentali curata dall’Associazione Friulana Avicoltori e lo Stand didattico del vivaio regionale forestale FVG Pascul specializzato nella produzione di specie autoctone o naturalizzate di provenienza locale.

