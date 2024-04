Controlli: nel 2023 21,5 milioni di euro di sanzioni per irregolarità in seguito a 54mila verifiche sul campo. Il report di ICQRF

ROMA – Questa mattina, presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri a Roma, si è tenuta la presentazione del Report 2023 delle attività del Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (Icqrf) del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste.

Nel report 2023 emerge che l’ICQRF ha effettuato 54.658 controlli totali, ispettivi e analitici. I controlli totali ispettivi e analitici Dop e Igp sono stati invece 15.796 e Bio 5.763. Le sanzioni irrogate sono state 2.204, per un importo di 21.418.395 euro.

“Ringrazio gli uomini e le donne che lavorano nell’Icqrf, nato ormai da più di 30 anni fa, per tutelare la qualità dei nostri prodotti. L’Italia è la Nazione più sicura che fa più controlli ed è anche per questo che emergono più contraffazioni rispetto a prodotti di grandi qualità, che sono quelli che produciamo noi. Devo dire che il nostro Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi del controllo qualità e repressione frodi è un’eccellenza da questo punto di vista. Ce lo invidiano in tutto il mondo, viene chiamato per insegnare alle Forze dell’ordine delle altre Nazioni come effettuare i controlli. Abbiamo messo in piedi la Cabina di regia che mette insieme tutti coloro che si occupano di controlli, Icqrf, Comando dei Carabinieri per la Tutela Agroalimentare e per la Tutela Forestale e Parchi, Guardia di Finanza, Capitaneria di Porto, Agea e Agenzia delle Dogane perché i prodotti italiani siano sempre più riconoscibili come prodotti migliori dal punto di vista della qualità e anche della filiera dei controlli. Chi compra italiano compra sicurezza e benessere. Questi sono i due elementi di forza del nostro mercato”. Così il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.

“Come sottosegretari ci stiamo muovendo spesso sui territori, cercando di andare a visitare più aziende possibili, avere un maggiore contatto con gli agricoltori. Vi devo dire che in questi incontri, quello che registriamo è un grande apprezzamento del lavoro, dell’Icqrf e delle forze dell’ordine che non vengono viste come un’attività vessatoria nei confronti delle aziende stesse, ma invece come un elemento di supporto che può aiutare nel loro lavoro e a tutela della produzione. C’è un grande apprezzamento per questa azione decisa e risoluta del Governo, figlia della linea dettata dal ministro Lollobrigida che intende assicurare il maggior numero di controlli possibili a supporto degli agricoltori e degli allevatori”. Così il Sottosegretario Patrizio La Pietra, intervenuto alla presentazione del Report Icqrf.

“Il Report dimostra la grande professionalità e l’importante attività che quotidianamente svolge tutto il personale del Dipartimento, al quale va il mio profondo ringraziamento per l’elevata competenza, l’impegno e la passione che consentono di assicurare e garantire la qualità dei prodotti, la salubrità degli stessi e la trasparenza del mercato a beneficio dell’intera società”, così il Capo del Dipartimento Icqrf Felice Assenza, che ha illustrato il Report.

