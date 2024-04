Gianfranco Satta, nuovo assessore agricoltura e riforma agro-pastorale della Regione Sardegna

A renderlo noto la presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, nel corso della seduta di Consiglio regionale, di aver nominato, quali componenti della Giunta regionale.

Succede a Valeria Satta, in carica nella passata legislatura regionale.

” Sono profondamente grato alla Presidente Alessandra Todde per la fiducia a accordatami, assegnandomi l’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale – ha commentato il neo assessore Satta -. Questo ruolo non rappresenta per me solamente un incarico ma una vera e propria missione per promuovere i valori e l’identità della nostra amata Sardegna.