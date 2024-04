Made in Italy, Centinaio: Tutela qualità è garanzia per nostro futuro

ROMA – “Il Made in Italy non rappresenta solo i prodotti del nostro Paese, ma una tradizione, un’abilità che consentono a quei prodotti di essere unici al mondo. È questo che ci permette di distinguerci e affermarci nei mercati internazionali. Istituzioni, produttori e anche i consumatori hanno il dovere di tutelare e promuovere la qualità e l’immagine del Made in Italy, perché esso rappresenta la grandezza della nostra storia e la garanzia per il nostro futuro”.

Lo afferma il vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio, responsabile del dipartimento Agricoltura e Turismo della Lega.

“È stato giusto scegliere il giorno di nascita di Leonardo Da Vinci per celebrare il Made in Italy. Leonardo si applicava al massimo in ogni settore, dall’arte alle scienze, dalla filosofia fino alla produzione di vino. È lui il simbolo del Genio italiano, che non si esprime solo nel ‘fare’, ma nel ‘saper fare’. Questa attitudine rimane nel nostro DNA ed è possibile distinguerla anche nella capacità di accompagnare e spesso guidare il progresso scientifico e tecnologico in diversi campi, a partire da quello agroalimentare”, conclude Centinaio.

