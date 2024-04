xFarm Technologies si unisce a Greenfield Technologies (Spagna) e SpaceSense (Francia). Ora è leader europeo dell’Agritech

LUGANO – xFarm Technologies, tech company leader nella digitalizzazione dell’agricoltura che ogni giorno supporta 340.000 aziende agricole insieme a un ecosistema di oltre cento grandi realtà su una superficie di quattro milioni di ettari tracciati, prosegue il suo percorso di crescita in Europa e annuncia due operazioni in Spagna e Francia per consolidarsi come punto di riferimento nei settori chiave dell’agricoltura rigenerativa e dell’intelligenza artificiale geospaziale.

Si tratta dell’integrazione di Greenfield Technologies, azienda con quartier generale a Badajoz specializzata nella caratterizzazione del suolo per ottimizzare la gestione delle colture, rendendole più sostenibili e resilienti, e di SpaceSense, azienda pionieristica con sede a Parigi che fornisce servizi di Climate Intelligence utilizzando dati satellitari e intelligenza artificiale per aiutare le aziende e le organizzazioni a eseguire analisi di sostenibilità migliori e su larga scala, permettendo azioni come il carbon monitoring su vaste aree.

Nuove tecnologie e competenze per affrontare le sfide del settore

«Attraverso queste due operazioni con player di eccellenza, attivi non solo in due Paesi chiave per l’agricoltura europea ma anche in altre aree del mondo, vogliamo potenziare il nostro posizionamento su agricoltura rigenerativa e intelligenza artificiale geospaziale, rafforzandoci su scala paneuropea per creare nuovo valore e dare un contributo a 360° all’agroalimentare globale», dichiara Matteo Vanotti, CEO di xFarm Technologies. «Tramite la grande complementarità tecnologica e di competenze tra xFarm Technologies e i team di SpaceSense e Greenfield Technologies, lavoreremo per mettere a disposizione dei nostri clienti nuovi servizi legati alla Climate Intelligence e al supporto agronomico basato sull’Intelligenza Artificiale. L’obiettivo, insieme al nostro ecosistema di partner, rimane quello di accompagnare le aziende agricole di tutto il mondo nella transizione digitale verso un’agricoltura più sostenibile e resiliente».

Queste due operazioni imprimono una netta accelerazione alla traiettoria internazionale che xFarm Technologies ha intrapreso negli ultimi due anni, prima attraverso una presenza nella penisola iberica, poi in Francia, Germania e Polonia. Un’espansione che, d’ora in poi, potrà contare sulle competenze di un team ancora più ampio, internazionale e specializzato.

«Greenfield Technologies è entusiasta di unire le forze con xFarm Technologies in un viaggio verso la leadership di mercato. Questa partnership evidenzia la nostra complementarità, sia nelle soluzioni che nei mercati, rafforzando la nostra capacità di portare avanti la volontà condivisa di appoggiare il settore agroalimentare in modo che raggiunga nuovi livelli di competitività e sostenibilità. In questo modo, aumenteremo la capacità di migliorare le nostre soluzioni, ad esempio la caratterizzazione del suolo agricolo e il supporto per colture importanti per la regione mediterranea, come pomodori, olive o mandorle, e avanzeremo nell’implementazione dell’agricoltura rigenerativa a beneficio dei nostri clienti e del pianeta», afferma Miguel Córdoba, CEO di Greenfield Technologies.

«Unendo il know-how di SpaceSense nell’intelligenza artificiale geospaziale con l’eccellenza delle competenze per l’agritech di xFarm Technologies, puntiamo a rafforzare i nostri servizi di Climate Intelligence per appoggiare gli agricoltori di tutto il mondo. Insieme useremo i dati e l’innovazione per realizzare il nostro obiettivo di favorire l’agricoltura sostenibile, dalla valutazione dei livelli di carbonio nel suolo all’implementazione di strategie per abbattere le emissioni su scala planetaria» spiega Jyotsna Budideti, CEO di SpaceSense.

Grande entusiasmo nel team di xFarm Technologies, che attende con ansia l’opportunità di lavorare con i nuovi colleghi ed è pronto a ulteriori espansioni in Europa e nel mondo.

