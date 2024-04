Made in Italy, Carloni: Ok della commissione a Pdl birra artigianale

ROMA – “Siamo soddisfatti per l’approvazione in commissione della nostra Pdl per la promozione e la valorizzazione dei prodotti e delle attività dei produttori di birra artigianale. Un passo importante per un prodotto tradizionale italiano, che merita di essere esaltato nella filiera della produzione birraia e nei metodi di lavorazione.

Incentivazione della coltivazione e qualità delle materie prime per la produzione birra artigianale, miglioramento delle competenze professionali, cooperazione tra imprese, informazione al consumatore e miglioramento delle condizioni di produzione e commercializzazione di orzo e luppolo. Queste sono le priorità di questa legge. Ora avanti tutta con l’iter in Aula”.

Così il presidente della commissione Agricoltura, il deputato della Lega Mirco Carloni.

