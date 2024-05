Giro d’Italia al via. Debuttano i tappi Vinventions senza emissioni di CO2, negli spumanti Astoria dei vincitori

VERONA – I tappi che salteranno dalle bottiglie di spumante Astoria in mano ai vincitori di tappa del Giro d’Italia, al via oggi con la tappa Venaria Reale – Torino, sono prodotti da Vinventions.

Derivato dalla canna da zucchero, è il primo tappo al mondo senza emissioni di CO2 addirittura con un’impronta a carbonio negativa che i produttori possono usare a credito per il calcolo della loro carboon footprint e 100% riciclabile.

Il tappo che sarà protagonista al Giro d’Italia è stato presentato al Vinitaly, ai nostri microfoni, da Antonino La Placa, direttore commerciale Vinventions Italia.

Orgoglio per la collaborazione con Astoria, le bollicine ufficiali del Giro d’Italia 2024, per 21 tappe fino a domenica 26 maggio.

“Oggi le nuove aziende puntano sulla sostenibilità e si può fare sostenibilità grazie all’innovazione” ha detto La Placa.

A fare da apripista la trevigiana Astoria Wines, uno dei grandi nomi del Prosecco, che ha siglato un accordo con il produttore mondiale Vinventions per il primo uso al mondo del suo nuovo tappo NOMACORC Pops, un tappo per spumanti in plastica di origine vegetale ricavata dalla canna da zucchero e con zero impronta di carbonio.

La caratteristica principale di questo tappo, nato dopo 5 anni di ricerche e test, è di garantire le stesse proprietà meccaniche di un normale tappo in sughero e la conservazione ottimale del gas carbonico disciolto nella bottiglia, ma con una completa neutralità sensoriale e senza rischio di TCA (o TriCloroAnisolo, la molecola che causa il tipico “sapore di tappo” ed è dovuta solitamente a funghi presenti nel sughero).

