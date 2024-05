OCM Vino, Anche Federvini accoglie con favore la proposta del MASAF

ROMA – Federvini accoglie con favore il bando OCM Vino 2024-2025 presentato alle Associazioni di filiera dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste.

Il bando OCM supporta la promozione del vino italiano sui mercati dei Paesi terzi, azione che Federvini considera strategica oggi più che mai in un contesto di forte concorrenza tra gli operatori, instabilità geopolitica e nuovi trend di consumo. I mercati internazionali, caratterizzati da sempre maggiore dinamismo, sono ormai fondamentali per la creazione di valore del settore vitivinicolo italiano.

“Le tempistiche previste dal bando – dichiara la Presidente di Federvini Micaela Pallini – offrono maggior tempo alle imprese per programmare al meglio le strategie promozionali. Un segnale di concreta attenzione verso i bisogni dell’Impresa, che unitamente ai primi passi avanti fatti nella direzione della semplificazione amministrativa, ci fanno ben sperare per il rafforzamento di questa misura fondamentale per la competitività del vino italiano nel mondo”.

Federvini è l’organizzazione italiana di riferimento dei principali produttori e importatori di vini, liquori, acquaviti e aceti, nata nel 1917 e aderente a Federalimentare e Confindustria. Scopi della Federazione sono la rappresentanza degli interessi del settore nelle sedi nazionali e internazionali e la promozione dei valori che il settore esprime nella qualità della produzione, nella sostenibilità, nei rapporti con i territori, nella cultura della socialità e della convivialità, nell’educazione al consumo consapevole.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it