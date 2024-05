Markus Kamieth è il nuovo Presidente del CdA di BASF

CESANO MADERNO (MI) – A conclusione dell’assemblea annuale degli azionisti, Markus Kamieth è stato nominato nuovo Presidente del Consiglio di amministrazione di BASF SE. Presso il Centro Congressi Rosengarten di Mannheim, in Germania, il presidente uscente Martin Brudermüller ha dato al suo successore una maglia da ciclismo con il logo del Gruppo.

Kamieth ha conseguito il dottorato in chimica organica presso l’Università di Essen nel 1998 e ha iniziato la sua carriera in azienda l’anno successivo. Dal 2017 è membro del Consiglio di Amministrazione di BASF SE.

Brudermüller ha lavorato in BASF per 36 anni. Era stato nominato membro del Consiglio di Amministrazione nel 2006 diventandone Presidente nel 2018.

BASF è un gruppo di circa 112.000 collaboratori che lavorano per contribuire al successo dei clienti, in quasi tutti i settori industriali e Paesi del mondo. Nel 2023, BASF ha generato vendite per 68,9 miliardi di euro. Le azioni BASF sono negoziate in borsa a Francoforte (BAS) e come American Depositary Receipts (BASFY) negli Stati Uniti.

