DL agricoltura: ecco tutte le reazioni del mondo agricolo

ROMA – Non sono mancati commenti e reazioni dopo l’approvazione in Consiglio dei Ministri il Decreto-legge Agricoltura che “mette al centro il mondo dell’agricoltura in Italia come in Europa e dà risposte concrete alle richieste delle imprese agricole”, come ha ricordato il ministro Lollobrigida

Così commenta il Dl Agricoltura Gian Marco Centinaio, responsabile del dipartimento Agricoltura e Turismo della Lega. “Il decreto-legge approvato ieri dal Consiglio dei Ministri offre risposte molto attese dal mondo agricolo e non solo”. https://www.agricultura.it/2024/05/07/centinaio-dl-dimostra-che-agricoltura-e-priorita-per-governo-bene-soluzione-su-agrivoltaico-tutela-campi-e-sviluppo/

Un decreto che risponde alle emergenze più impellenti del settore agricolo, con misure attese e sollecitate più volte dalla Cia, come la moratoria sui mutui, gli aiuti alle filiere in sofferenza, il rafforzamento delle pratiche sleali. https://www.agricultura.it/2024/05/07/dl-agricoltura-cia-da-governo-risposte-concrete-ma-manca-granaio-italia/

Copagri evidenzia che “in una situazione nella quale i produttori agricoli continuano a dover fare i conti con le criticità derivanti dalle tensioni internazionali, con l’instabilità dei mercati e soprattutto con le dinamiche inflattive che si ripercuotono sensibilmente sui costi di produzione, dal governo arriva un positivo e atteso segnale di attenzione nei confronti del Primario”. https://www.agricultura.it/2024/05/07/dl-agricoltura-copagri-dal-governo-positivo-segnale-di-attenzione-per-il-primario/

Coldiretti ritiene che sono più di 145 mila le imprese agricole, della pesca e acquacultura che hanno registrato una diminuzione pari almeno al 20% del volume d’affari dell’anno 2023 rispetto a quello dell’anno 2022. https://www.agricultura.it/2024/05/07/dl-agricoltura-coldiretti-145mila-imprese-agricole-beneficeranno-della-moratoria/

Confcooperative sottolinea come sia “Un provvedimento concreto e significativo che accoglie alcune delle richieste avanzate dalla cooperazione, a partire dall’estensione degli sgravi contribuiti delle zone svantaggiate a tutte le imprese agricole danneggiate dall’alluvione maggio 2023″. https://www.agricultura.it/2024/05/07/dl-agricoltura-gardini-confcooperative-governo-ha-recepito-nostre-richieste-di-aiuti-a-zone-alluvionate/

Legacoop Agroalimentare plaude al Dl Agricoltura per aiuti per le filiere dell’agricoltura e della pesca in crisi economica, interventi per il rafforzamento del contrasto alle pratiche sleali, misure per fronteggiare la peste suina africana (Psa). https://www.agricultura.it/2024/05/07/aiuti-economici-peste-suina-kiwi-e-pratiche-sleali-il-dl-agricoltura-soddisfa-legacoop-agroalimentare/

Leggi anche Approvato il Decreto legge Agricoltura. Lollobrigida: visione strategica Governo per Sistema Italia

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it