I Tecnologi Alimentari dell’Otan a Parma lanciano il messaggio: fondamentale il nostro ruolo verso il consumatore

PARMA – “Come Presidente del Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari (OTAN), ritengo che sia nostra responsabilità guidare il cambiamento verso un sistema alimentare più sostenibile e resiliente che sia di esempio per le future generazioni.

Le tecnologie alimentari sono uno strumento fondamentale per raggiungere questo obiettivo, consentendoci di sviluppare processi produttivi più efficienti, ridurre gli sprechi e promuovere l’economia circolare. Inoltre, la formazione delle nuove generazioni di tecnologi alimentari è di vitale importanza per affrontare le sfide future. Dobbiamo fornire ai nostri giovani studenti le conoscenze e le competenze necessarie per innovare e trovare soluzioni creative ai problemi del settore. OTAN si impegna a promuovere programmi di studio aggiornati e collaborazioni con l’industria, in particolare con Federalimentare, per garantire che i nostri laureati siano pronti ad affrontare le richieste del mercato del lavoro”. Lo ha dichiarato Laura Mongiello, Presidente OTAN in occasione della 14esima edizione di Ecotrophelia Italia 2024, il concorso organizzato da Federalimentare, con l’obiettivo di favorire l’eco-innovazione nello sviluppo di nuovi prodotti alimentari industriali, che si è svolto a Cibus 2024.

Secondo la Presidente: “L’innovazione è il motore del progresso nel nostro settore. Grazie alle tecnologie alimentari, possiamo sviluppare nuovi prodotti che rispondano alle esigenze dei consumatori in termini di gusto, nutrizione e sostenibilità. Inoltre, l’adozione di tecnologie all’avanguardia, come l’intelligenza artificiale e l’Internet of Things, ci consente di ottimizzare i processi produttivi e migliorare la tracciabilità lungo tutta la filiera alimentare. In conclusione, OTAN continuerà a lavorare per promuovere questi valori e supportare i nostri iscritti nella loro missione volta a garantire un sistema alimentare sano, sicuro e sostenibile per tutti”.

