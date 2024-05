Il Consorzio del Grana Padano Dop alla terza edizione del Summit di EIIS sulla sostenibilità dei prodotti alimentari

DESENZANO DEL GARDA (BS) – Il Consorzio Grana Padano, insieme ad altri ottanta rappresentanti di rilievo di istituzioni politiche, scientifiche e accademiche, di aziende, di organizzazioni della società civile e dello sport, giunti da tutto il mondo, partecipa alla terza edizione dell’European Innovation for Sustainability Summit (https://www.eiis-summit.com/), in programma a Roma a Palazzo Orsini Taverna dal 10 e all’11 maggio.

Il tema dell’edizione 2024 è la connessione sempre più evidente tra clima, salute e alimentazione e l’accento del Summit è posto sulla collaborazione tra pubblico e privato e tra diversi settori e professioni, che insieme ricercano soluzioni e opportunità innovative volte a garantire la sostenibilità ambientale ed economica della attività produttive globali.

Il Consorzio per la Tutela del Formaggio Grana Padano è il più grande player di latte italiano con 4.000 stalle iscritte, 142 caseifici attivi, 200 stagionatori e confezionatori e 50.000 persone coinvolte nel sistema. Nel 2023 sono state lavorate 5.456.500 forme con un aumento del 4,69% rispetto all’anno precedente, pari a 211.830,742 tonnellate (+4,84%), trasformando circa 2.858.093,638 tonnellate. La Produzione Lorda Vendibile al consumo nel 2023 è stata di 3.700.000.000 euro, ripartita tra Italia con 1.750.000.000 euro ed estero con 1.950.000.000. Nel periodo gennaio – marzo 2024 sono state lavorate 1.587.747 forme, con + 3,72% rispetto allo stesso mese del 2023. In crescita l’export: nel 2023 sono state commercializzate all’estero 2.481.891 forme (+ 6,55% vs 2022), pari a 94.846,4362 tons e al 48,2% della produzione marchiata.

“Queste performance – ha detto il direttore generale del Consorzio, Stefano Berni – “confermano il Grana Padano come il formaggio DOP più consumato al mondo. Un dato di fatto di cui siamo estremamente orgogliosi, consapevoli anche della ricchezza che la produzione e l’indotto offrono al mondo intero. Da qui discende anche la nostra parola d’ordine che è: “Responsabilità”. Motivo per il quale sosteniamo la ricerca e il dibattito sui temi che ci riguardano tanto da vicino come clima, alimentazione e salute.”

“Se si è soli lungo il percorso verso la sostenibilità non si arriva lontano”, dichiara il Presidente di EIIS, Carlo Alberto Pratesi. “Per ottenere risultati servono nuove forme di collaborazione, il Consorzio Grana Padano ha avuto la capacità di fare “rete” coinvolgendo centinaia di produttori sotto un unico brand, un esempio per tutte le situazioni in cui i risultati della sostenibilità si raggiungono attraverso le partnership e non agendo da soli”.

