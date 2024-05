Arance buone fino a maggio: la proposta del Consorzio Arancia di Sicilia IGP da Macfrut e Cibus

PARMA – Il Consorzio Arancia di Sicilia IGP presente alle due grandi fiere di settore, Macfrut e Cibus, in corso di svolgimento in Emilia Romagna. Una presenza in chiusura di una stagione di commercializzazione e promozione affrontata con grande impegno dal Consorzio, che ha dovuto moltiplicare le forze per affrontare le difficoltà di una campagna di commercializzazione complessa per via della scarsa piovosità e della complicata situazione politica internazionale, con inevitabili riflessi sul commercio.

“La nostra presenza a Macfrut e Cibus, come quella alle altre fiere a cui abbiamo partecipato, quindi Berlino, Madrid, Milano, VicenzaOro, Milano Fashion & Jewels , Pitti Taste Firenze, Mentone in Francia e altre ancora, sono state fondamentali per la promozione, per far conoscere questo prodotto unico e irripetibile e anche per impostare strategie di vendita e comunicazione per il futuro prossimo”, ha dichiarato il presidente del Consorzio Gerardo Diana.

Sul versante della commercializzazione del prodotto il presidente Diana ha sottolineato che, “grazie ai nuovi cloni di tarocco è possibile garantire una ottima produzione fino a maggio con un allungamento della stagione. Prima avevamo un prodotto fresco che a marzo finiva il suo ciclo di vita e di vendita. Oggi non è più così e inoltre abbiamo la possibilità, anche attraverso il succo, di trovare le arance rosse ancora fino a giugno. La partecipazione alle Fiere di questi giorni è inoltre importante anche per fare il punto con i tanti rappresentati istituzionali in visita alle due manifestazioni”, ha concluso Diana.

A rappresentare il Consorzio Arancia Rossa di Sicilia IGP al Macfrut e al Cibus, sono presenti anche i responsabili della vigilanza, della tutela del prodotto, dei social network, molti soci e componenti del consiglio di amministrazione. Della delegazione fa parte anche la vicepresidente Elena Albertini che, dal Cibus di Parma, ha dichiarato: “È la prima nostra presenza a questa manifestazione di grande rilievo. Importante esserci, per intessere e consolidare rapporti di collaborazione, ma anche per mostrare ai visitatori la forza della Dop economy, sempre più in crescita, anche a livello internazionale”.

“Qui al Cibus abbiamo avuto modo di constatare quanto il nostro modello di gestione del Consorzio sia apprezzato e ringrazio Paolo De Castro, relatore all’Europarlamento per il nuovo regolamento Ue sui prodotti DOP e IGP che è già in vigore, per avere citato il Consorzio di Tutela dell’Arancia Rossa di Sicilia IGP come esempio virtuoso tra le realtà consortili del Sud Italia”, ha concluso Albertini.

