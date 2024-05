Italmercati a Macfrut. Pallottini: pronti a dare il nostro contributo per combattere le pratiche commerciali sleali

RIMINI – Macfrut e il Ministro Lollobrigida alzano l’asticella della sfide per l’ortofrutta. Italmercati riconferma la volontà di affrontarle. “Abbiamo apprezzato il cambio di passo di Macfrut che ha puntato sull’internazionalizzazione – commenta Fabio Massimo Pallottini -.

I nostri Mercati, grazie anche ai nuovi finanziamenti ottenuti con il PNRR, stanno investendo su logistica e digitalizzazione proprio per tenere il passo con i principali competitors europei e dare risposte sempre più competitive alla clientela di tutti i Paesi.

La nostra attenzione a questa Fiera è confermata dall’ulteriore investimento che abbiamo fatto per questa edizione, creando una vera e propria Isola dei Mercati con un percorso che accompagna i visitatori tra la rete Italmercati, alcuni singoli Mercati e la realtà locale della Rete d’imprese Emilia Romagna Mercati”.

Il cambio di passo lo chiede anche il Ministro Lollobrigida. “ Ringraziamo il Ministro che rimarca spesso il ruolo dei Mercati all’Ingrosso come interlocutori fondamentali per l’applicazione delle politiche di settore – prosegue Pallottini -. Rispetto al Decreto Agricoltura uscito in questi giorni siamo in linea con lo stop all’istallazione selvaggia del fotovoltaico a terra per difendere i terreni produttivi.

E siamo pronti a fare la nostra parte per combattere le pratiche commerciali sleali per garantire maggiore equilibrio alla filiera in un contesto sano di competizione, evitando posizioni dominanti. Peraltro i nostri Mercati cercano già di garantire il massimo della trasparenza sulle contrattazioni grazie ad un sistema di costante rilevamento dei prezzi.

Per noi è estremamente positivo che il Ministero abbia affidato ad Ismea il compito di determinare il costo di produzione medio di ogni prodotto, perché proprio con Ismea il 4 giugno presenteremo, presso la sede del CNEL, il nostro report annuale sulla situazione dei Mercati italiani.

Una fotografia sullo stato di salute delle nostre strutture, con gli ultimi aggiornamenti rispetto a PNRR e PAC, nell’ambito della quale presenteremo la nostra idea di riposizionamento dei Mercati. Sarà l’occasione per presentare le nostre politiche di contrasto alle pratiche sleali a difesa dei produttori che proprio all’interno dei Mercati possono trovare risposta alle loro aspettative”.

