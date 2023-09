L’Italia guarda all’India. Macfrut investe su buyer indiani per mercato in crescita

CESENA – India paese sempre più strategico per ortofrutta. E anche per Macfrut tanto che l’obiettivo della prossima edizione della fiera è il raddoppio dei buyer con un centinaio da quel Paese (lo scorso anno erano 50 sui 1500 complessivi), così come la realizzazione di un Padiglione Nazionale. Questo l’esito della missione dei giorni scorsi nel grande Stato asiatico che ha visto la visita ufficiale del Presidente di Macfrut Renzo Piraccini insieme alla Country manager Macfrut Cecilia Marzocchi e Konstantina Bouman collaboratrice della fiera.

Due le tappe del viaggio. Prima di tutto a Nuova Delhi dove è avvenuto un incontro con le principali istituzioni che sostengono la partecipazione delle aziende nelle fiere internazionali: Apeda (Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority), ITPO (India Trade Promotion Organisation), TPCI (Trade Promotion Council of India).

Sempre nella capitale è avvenuto un incontro con l’Ambasciatore italiano in India, Vincenzo De Luca, così come è stato visitato il grande mercato di Nuova Delhi e incontrato un gruppo di importatori indiani che già conoscevano Macfrut per avervi partecipato nelle edizioni scorse.

La seconda tappa è avvenuta a Mumbai, il cuore economico dello Stato asiatico. Nell’occasione sono stati incontrati i principali importatori indiani di ortofrutta e poste le basi per la realizzazione di un Padiglione nazionale nella prossima edizione della Fiera in programma dall’8 al 10 maggio 2024 al Rimini Expo Centre.

“Negli ultimi anni l’India ha assunto un ruolo sempre più strategico nello scacchiere internazionale come ha dimostrato il recente G20 – spiega il Presidente di Macfrut, Renzo Piraccini – L’India è grande un produttore di ortofrutta ma anche un importante importatore soprattutto dall’Europa, in particolare di mele rosse, uva e kiwi. Sono tante le opportunità di business che il grande mercato indiano offre e la loro massiccia presenza nella prossima edizione della fiera conferma la centralità di Macfrut nello scacchiere fieristico internazionale”.

