L’Unione Europea approva la Riforma della PAC. Ecco cosa cambia per gli agricoltori italiani

STRASBURGO – Dopo un lungo percorso di consultazioni che hanno portato alla Riforma, l’Ue ha approvato la riforma della Politica agricola comunitaria. Molte le concessioni alle associazioni di categoria, come deroghe sui temi ambientali e revisioni delle procedure di modifica dei piani strategici nazionali.

Il Consiglio europeo ha approvato la nuova riforma confermando l’accordo sostanziale di quasi tutti i Paesi membri dell’Unione. Perplessità solo da parte della Germania, che ha preferito astenersi durante il voto finale.

La riforma della Pac non ha subito modifiche rilevanti rispetto a quella approvata dal Parlamento europeo dopo le proteste degli agricoltori, che a inizio 2024 hanno invaso le città europee con i mezzi agricoli per protestare contro le nuove restrizioni ambientali nell’ambito del Green deal europeo.

Con questa riforma ci saranno meno controlli a carico degli agricoltori, che hanno ottenuto anche molte deroghe ambientali sulle emissioni. Il settore agricolo e dell’allevamento emette una parte rilevante dei gas serra europei, contribuendo soltanto a una parte minima del Prodotto interno lordo. Saranno riviste anche le procedure di modifica dei piani strategici nazionali. L’obiettivo è quello di aumentare la produttività dell’agricoltura europea.

Gli agricoltori italiani potranno giovare di questa riforma soprattutto per la riduzione di alcuni adempimenti burocratici e dei controlli ambientali. Questo potrebbe garantire un aumento della produttività e di conseguenza del reddito degli agricoltori. La riduzione degli obblighi ambientali dovrebbe anche permetter un risparmio per gli imprenditori agricoli in termini di modernizzazione delle tecniche e degli strumenti di produzione.

La sintesi dei punti salienti della PAC è riportata sul sito del Consiglio Europeo a questo link https://www.consilium.europa.eu/it/policies/cap-introduction/cap-future-2020-common-agricultural-policy-2023-2027/

