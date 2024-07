Vino, estate all’insegna delle bollicine con l’Asti Docg fra i paesaggi vitivinicoli Unesco

ASTI – Musica, competizioni campestri, mostre, tappe diurne e passeggiate enogastronomiche notturne a lume di candela oltre al Palio di Asti, tra i più antichi d’Italia in pieno stile medievale e alla tradizionale Douja d’Or.

Sono solo alcuni eventi del vivace cartellone estivo itinerante sostenuto dal Consorzio Asti Docg per turisti e winelover nazionali e internazionali che sceglieranno di trascorrere le vacanze nei comuni dei paesaggi vitivinicoli Unesco delle Langhe, Roero e Monferrato in cui l’ente consortile rappresenta la principale denominazione spumantistica italiana.

Si parte sabato 20 luglio con Castel Rocchero in Lume per la serata magica a lume di candela a base di piatti della tradizione piemontese abbinati ai vini locali e accompagnati dalle note jazz.

In contemporanea (dal 18 al 21 luglio) Ricaldone ospita Isola in Collina, il palinsesto di incontri d’autore tra i vigneti del Monferrato. Prosegue fino al 7 agosto a Castagnole Lanze negli spazi della ex chiesa dei Battuti Bianchi anche Novant’anni di bollicine, la mostra itinerante – inaugurata nel 2022 in occasione dei primi 90 anni del Consorzio – che racconta l’evoluzione e la crescita socioeconomica della denominazione attraversi manifesti, filmati e immagini delle grandi case spumantiere che hanno fatto la storia della comunicazione pubblicitaria nel settore vitivinicolo. L’esposizione si sposterà poi ad Acqui Terme (10 agosto – 15 ottobre) e Santo Stefano Belbo (20 novembre – 20 gennaio).

Il vino è protagonista assoluto degli Acqui Wines Days sempre ad Acqui Terme, città europea del vino 2024, dal 5 all’11 agosto. È tutta all’insegna dell’enogastronomia e dell’intrattenimento la Festa delle Figlie a Bubbio (24 agosto – 2 settembre), mentre Asti si prepara a celebrare il suo storico Palio il 1° di settembre che fa da trampolino di lancio ai giorni della Douja d’Or (5-15 settembre). Per gli amanti dello sport il cartellone estivo si chiude con l’Ultra Trail del Moscato 2024 – Dynamic Center, la tre giorni di competizione campestre con 4 circuiti di gara (10-21-54 e 100 km) a Santo Stefano Belbo dal 27 al 29 settembre.

Dal 21 settembre, riprende a fischiare TrEno, il primo treno enogastronomico nel nostro Paese con locomotiva a vapore e carrozze anni ’30. Cinque gli itinerari proposti con partenza da Torino Porta Nuova: Canelli e le Cattedrali sotterranee Unesco, Canelli dal Moscato alla Grappa, Nizza Monferrato e la Barbera Docg, Acqui terme e il suo Brachetto e Castagnole delle Lanze e Neive.