Ursula Von der Leyen rieletta presidente della Commissione Europea

BRUXELLES – “Altri 5 anni. Non riesco a iniziare ad esprimere quanto sono grato per la fiducia di tutti gli eurodeputati che hanno votato per me”.

Sono le parole di Ursula Von der Leyen appena rieletta a presidente della Commissione Europea.

Ha ottenuto 401 voti a favore, 284 contrari e 15 astenuti, 7 schede nulle. I votanti sono stati 707. La maggioranza minima richiesta per l’elezione era 360.

Sull’agricoltura ha detto: “Componente fondamentale dello stile di vita europeo, e dovrà sempre esserlo”.

Manterremo la rotta sul Green Deal e sugli obiettivi che ci siamo prefissati per il 2030 e il 2050. Ci concentreremo ora sull’implementazione e sugli investimenti. Presenterò un accordo industriale pulito nei primi 100 giorni. Investire in infrastrutture e industria, soprattutto nei settori ad alta intensità energetica.

La nostra prima priorità sarà la prosperità e la competitività. Tutto inizia con il rendere il business più semplice e veloce. Meno burocrazia, più fiducia. Nominerò un vicepresidente per coordinare questo lavoro.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it