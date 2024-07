Europa. Dario Nardella eletto coordinatore dei socialisti nella commissione agricoltura al Parlamento europeo

STRASBURGO – Dario Nardella, europarlamentare ed ex sindaco di Firenze, è stato eletto coordinatore dei socialisti europei nella commissione agricoltura al Parlamento europeo.

“Grazie a tutti! Farò del mio meglio per promuovere in Italia e in Europa un’agricoltura sostenibile, moderna attenta alla qualità dei prodotti e alla dignità e sicurezza del lavoro. Mi impegnerò da subito perché il rapporto tra le città e le aree rurali sia sempre più stretto e positivo. Al lavoro!” ha detto Nardella.

Nella passata euro-legislatura il coordinatore dei socialisti era Paolo De Castro. “Ottimo risultato delle elezioni del coordinatore per i socialisti europei. Complimenti e buon lavoro! Molte scadenze e dossier impegnativi in questa legislatura” ha scritto De Castro rivolgendosi a Nardella.

“Comincia una nuova storia – ha aggiunto Nardella -. Quanta emozione, quante idee, quante responsabilità in questa mia prima esperienza al Parlamento Europeo qui a Strasburgo. Mi batterò per avere un’Europa più vicina ai cittadini, ai lavoratori e alle imprese. Lavorerò ogni giorno per essere all’altezza delle attese di chi mi ha sostenuto”.

