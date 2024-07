Il Ceja (Giovani agricoltori europei) saluta Von der Leyen e lancia le quattro proposte alla Commissione

BRUXELLES – I giovani agricoltori europei accolgono con favore l’annuncio della presidente Von der Leyen di pubblicare una nuova strategia per il settore agricolo e alimentare, derivante dal lavoro svolto dal dialogo strategico sul futuro dell’agricoltura.

Il presidente del CEJA Peter Meedendorp ha reagito positivamente alla notizia, aggiungendo che: “La Commissione deve impegnarsi a dedicare un capitolo coerente di questa strategia al ricambio generazionale in agricoltura, se non una comunicazione dedicata che comprenda tutte le politiche dell’UE, nazionali, regionali e locali, fornire migliori condizioni di vita e di lavoro alle giovani generazioni nel settore agricolo. È un passo avanti fondamentale se vogliamo garantire le nostre ambizioni collettive per il futuro del nostro settore”.

Facendo il punto sulle diverse aree di azione proposte dai gruppi politici e annunciate oggi dal Presidente della Commissione, i giovani agricoltori desiderano evidenziare le quattro priorità fondamentali che, ai loro occhi, dovrebbero guidare il mandato 2024-2029 per fornire percorsi di sostenibilità all’agricoltura dell’UE .

1. Un approccio equilibrato alla catena del valore, che promuove condizioni dignitose per gli agricoltori – Come affermato da molti gruppi politici e dalla stessa Presidente della Commissione europea, la posizione degli agricoltori nella catena del valore deve essere riequilibrata. È necessario non solo per il reddito e le buone condizioni di vita degli agricoltori, ma anche per la capacità degli agricoltori di attuare transizioni verso la sostenibilità. Tale approccio deve includere una revisione della direttiva sulle pratiche commerciali sleali (UTP), una migliore condivisione del rischio e ripartizione del valore lungo tutta la catena, una comprensione comune della sostenibilità e migliori misure di mercato.

2. Un solido quadro di gestione delle crisi per rafforzare la resilienza del settore – La maggiore frequenza e intensità degli eventi climatici avversi e le perturbazioni del mercato rendono l’agricoltura sempre meno attraente per fare affidamento su un sistema assicurativo interamente privato. Pertanto, l’imminente riforma della politica agricola comune deve fornire un migliore quadro di gestione dei rischi e delle crisi. Anche i giovani agricoltori attendono con ansia la messa a punto di un piano di adattamento climatico. Sebbene interconnessi, si aveva la sensazione che fino ad ora l’adattamento fosse stato dimenticato a fronte della mitigazione. Per quanto riguarda la strategia sulle risorse idriche, il CEJA aveva già pianificato una riflessione più approfondita sulla gestione dell’acqua per elaborare raccomandazioni nel 2025.

3. Un kit di strumenti per la transizione climatica, in particolare strumenti finanziari – La transizione giusta può avvenire solo se tutti gli attori sono in grado di farla propria. Poiché i giovani agricoltori faticano ancora a soddisfare le loro esigenze di finanziamento nonostante la loro maggiore fiducia nel futuro e la volontà di investire, il CEJA invita la Commissione Europea e la Banca Europea per gli Investimenti a lavorare fianco a fianco per sostenere il loro accesso ai finanziamenti. È necessario compiere ulteriori sforzi in termini di competenze e istruzione, innovazioni e accesso a servizi di consulenza indipendenti per accompagnare il cambiamento.

4. Un patto di sviluppo sociale e territoriale – Ultimo ma non meno importante, consentire ai giovani di “trarre il massimo dall’Europa” deve essere accompagnato da un accresciuto senso di coesione sociale e territoriale. Per realizzarlo, CEJA sarà intransigente nella realizzazione della visione a lungo termine per le aree rurali per fornire prospettive ai giovani agricoltori e ai giovani rurali che vogliono beneficiare del diritto di rimanere nelle loro aree rurali e contribuire alle loro comunità.

Con l’apertura di un nuovo mandato da parte dell’Unione Europea, i giovani agricoltori europei si impegnano a fare la loro parte nella creazione di futuri più sostenibili, resilienti e innovativi nell’agricoltura e nelle aree rurali. Chiedono al Parlamento europeo, alla Commissione e al Consiglio dell’UE di corrispondere alle loro ambizioni con una strategia politica coerente e lungimirante.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it