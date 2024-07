Commissione UE. Grande passione della presidente Vrecionova per la tutela degli animali. Sarà compatibile con esigenze degli allevamenti europei?

ROMA – La nuova presidente della Commissione Agricoltura del Parlamento europeo, la ceca Veronika Vrecionova, ha una grande passione per gli animali.

Lo ha scritto anche nella presentazione del suo profilo X (immagine a fianco) “difensore della protezione degli animali”.

Nel primo commento di oggi dopo la nomina ad eurocommissario, fra le quattro priorità ha scritto “sosterrò anche il benessere degli animali”.

Ed anche vedendo i suo post sul profilo instagram non mancano le immagini, con piccoli allevamenti, di ovini in particolare, oltre ad un grande affetto per animali domestici.

Sul sito ufficiale della presidente, aveva parlato in particolare dell’agricoltura del suo paese.

Di cosa ha bisogno la nostra agricoltura e cosa promuovo?

sostenere le aziende agricole a conduzione familiare invece di sovvenzionare le grandi aziende (il cosiddetto limite massimo dei sussidi agricoli)

riduzione graduale dei sussidi agricoli a livello UE – sussidi solo come pagamento per i servizi che gli agricoltori svolgono oltre l’ambito della loro attività economica (ad esempio pagamenti per una maggiore protezione ambientale)

ridurre la burocrazia in agricoltura

migliorare le condizioni del suolo e la biodiversità del nostro paesaggio

aumentare la capacità del paesaggio di trattenere l’acqua.

Insomma piccola agricoltura e protezione degli animali. Tutto questo potrà essere compatibile con altri modelli di agricolture in Europa ed in particolare con i grandi allevamenti zootecnici?

