In Lombardia due bandi da 2,5milioni di euro per pioppicoltura e arboricoltura

MILANO – Regione Lombardia finanzia con 2,5 milioni di euro interventi a sostegno della pioppicoltura e dell’arboricoltura. Apriranno domani, mercoledì 24 luglio, due bandi dedicati alla realizzazione di impianti su superfici agricole (per 2 milioni di euro) e non agricole (per 500.000 euro). Lo annuncia l’assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste Alessandro Beduschi.

“Questi interventi – dichiara Beduschi – sono finalizzati a sostenere un settore importante per l’economia lombarda capace di contribuire al contrasto degli effetti del cambiamento climatico, permettendo l’assorbimento nelle biomasse legnose e nel suolo del carbonio atmosferico. Si tratta di una misura che, oltre a contrastare l’inquinamento, aumenta la biodiversità, migliora il paesaggio e contribuisce a valorizzare la filiera del legno che in Lombardia ha grandissime potenzialità, nella regione capitale mondiale del design e del mobile”.

I due bandi sono previsti nell’ambito del Complemento per lo Sviluppo Rurale della PAC 2023-2027. La misura SRD05 è dedicata agli impianti di pioppicoltura e di arboricoltura su superfici agricole, mentre la misura SRD10 è dedicata agli impianti di pioppicoltura e di arboricoltura su superfici non agricole. Possono presentare domanda, attraverso il portale regionale dedicato ai bandi, i proprietari e i conduttori di terreni agricoli e non agricoli. Le domande dovranno essere presentare entro il 31 ottobre 2024.

