Commissione Agricoltura UE. Lollobrigida, Vrecionova saprà difendere le priorità degli agricoltori

ROMA – “Auguri di buon lavoro a Veronika Vrecionova, eurodeputato del gruppo ECR, eletta alla guida della Commissione Agricoltura del Parlamento europeo. Sono certo che saprà difendere le priorità degli agricoltori e riportare la loro figura al centro dell’agenda europea dei prossimi anni, come tracciato anche da Giorgia Meloni e dal Governo Italiano.

Un’Europa che non ragiona in termini di oppressione nei confronti del nostro mondo imprenditoriale, con regole rigide imposte ai produttori. Ci attendono sfide importanti, a partire dalla revisione della PAC, per garantire prospettive future all’intero settore, assicurare il giusto reddito agli agricoltori e ai pescatori e apportare un reale cambio di passo rispetto alle politiche pseudo ambientaliste che hanno caratterizzato molti dei provvedimenti votati a Bruxelles negli ultimi anni”.

Lo dichiara il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.

