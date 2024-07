Accordo in CSR su riparto Fondo peronospora e calamità da siccità in Sicilia

ROMA – È stata raggiunta l’intesa in Conferenza Stato-Regioni su due importanti schemi di decreto, uno concernente il riparto tra le Regioni delle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale per gli interventi compensativi dei danni causati dalle infezioni di peronospora e l’altro sul riconoscimento delle cause di forza maggiore e circostanze eccezionali nella Regione Siciliana.

“Ringrazio i membri della Conferenza Stato-Regioni per la sensibilità istituzionale nell’affrontare rapidamente le necessità dei nostri agricoltori. Con questi due decreti compiamo importanti passi avanti a favore delle filiere italiane danneggiate dalla peronospora e veniamo incontro alle imprese siciliane che stanno affrontando il dramma della siccità”. Lo dichiara il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida. “Per quanto riguarda la peronospora, sono stati stabiliti i criteri per il riparto tra le regioni del Fondo di solidarietà nazionale di 7 milioni di euro che saranno poi applicati successivamente anche agli ulteriori 40 milioni incrementati con il Dl Agricoltura. Un sostegno finanziario per affrontare le difficoltà e garantire la continuità alle attività delle imprese. Inoltre, abbiamo voluto apportare alcune semplificazioni sulla PAC, in particolare sugli ecoschemi che sarebbero stati particolarmente gravosi per i produttori siciliani colpiti dalla siccità. Ancora una volta il Governo Meloni dà risposte concrete agli agricoltori. Nessuno deve essere lasciato indietro, per il futuro dell’agricoltura e dell’economia dell’intera Nazione”, ha concluso il ministro.

