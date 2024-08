Peste suina africana in Toscana. Cia TN: allarme in Lunigiana per conseguenze PSA e restrizioni in vigore

CARRARA – Forte preoccupazione in Lungiana. Dopo il primo caso di peste suina africana in Toscana, nella zona di Zeri (Massa Carrara) se ne è parlato nella prima puntata di CIA talk, il format di CIA Toscana Nord che affronta i problemi dell’agricoltura.

La peste suina africana ormai sbarcata nell’area Nord della Toscana, in Lunigiana, preoccupa, e non poco gli agricoltori e gli allevatori, per tutte le conseguenze disastrose che potranno esserci, come abbiamo già visto in altre regioni italiane.

LEGGI ANCHE

Peste suina africana: il primo caso PSA in Toscana in un cinghiale. A Zeri (Ms) al confine con la Liguria

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it