Sardegna: libera circolazione di bovini ed ovini. Soddisfazione per Centro studi agricoli

CAGLIARI – Il Centro studi agricoli esprime la sua piena soddisfazione e fa un pubblico plauso ai servizi veterinari pubblici, per aver creato le condizioni affinché il 4 febbraio 2023 il Ministero della Salute abbia adottato la decisione di liberalizzare la movimentazione anche fuori dalla Sardegna di bovini e ovini.

A causa del virus della blu tongue sierotipo 3 e del virus ETH (chiamato del cervo), infatti, veniva imposto l’esame della PCR con alti costi a capo e tempi lunghi per poter ottenere il nulla osta veterinario alla movimentazione. Questa decisione è una vera e propria boccata d’ossigeno per gli allevatori di bovini e ovini con le aziende in queste provincie.

Ora i servizi veterinari sardi per estendere la libera circolazione di bovini e ovini anche nelle province di Oristano, Sud Sardegna e Area Metropolitana di Cagliari, afferma Tore Piana presidente del Centro Studi Agricoli.

